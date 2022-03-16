بعد تأهل الشارقة والتعاون.. تعرف على مجموعات الشرق والغرب في دوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

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اكتمل عقد دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا بانتهاء مباريات الأدوار التمهيدية، التي شهدت تأهل الشارقة الإماراتي والتعاون السعودي ليضمنان مقعدين في مجموعات منطقة الغرب.

وفي المقابل نجحت أندية أولسان هيونداي ودايغو من كوريا الجنوبية وفيسيل كوبي الياباني في الفوز بثلاثة مقاعد بمنطقة الشرق لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ويتواجد حالياً بمجموعات آسيا 40 نادياً تم تقسيمهم إلى 10 مجموعات من قسمين، 5 مجموعات بمنطقة الشرق ومثلهم بمنطقة الغرب، 33 نادياً منهم متواجدين بالفعل من البداية، و7 أندية أخرى انضمت لهم بعد انتهاء الدور التمهيدي.

وتنطلق منافسات دور المجموعات بمنطقة الغرب 7 أبريل المقبل، بينما تنطلق مباريات الشرق يوم 15 من الشهر ذاته، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات الغرب الخمس.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 "منطقة الغرب"

المجموعة الأولى: الهلال السعودي، الريان القطري، استقلال دوشنبة الطاجيكستاني، الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتي، الشباب السعودي، مومباي سيتي الهندي، القوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة: فولاد الإيراني، شباب الأهلي الإماراتي، آهال التركمانستاني، الغرافة القطري.

المجموعة الرابعة: الدحيل القطري، سباهان الإيراني، باختاكور الأوزبكي، التعاون السعودي.

المجموعة الخامسة: السد القطري، الفيصلي السعودي، الوحدات الأردني، ناساف الأوزبكي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 "منطقة الشرق"

المجموعة السادسة: شاندونغ تايشان الصيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليون سيتي سيلورز السنغافوري، دايجـو الكوري الجنوبي.

المجموعة السابعة: باثوم يونايتد التايلاندي، جيونام دراغونز الكوري الجنوبي، يونايتد سيتي الفلبيني، ميلبورن سيتي الاسترالي.

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، يوكوهاما مارينوس الياباني، هوانغ آنه غيا لاي الصيني، سيدني الاسترالي.

المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتالي الياباني، غوانغزهو الصيني، جوهور دار التعظيم الماليزي، أولسان هونداي الكوري.

المجموعة العاشرة: شانغهاي بورت الصيني، تشيانغراي يونايتد التايلاندي، كيتشي الكونجي، فيسل كوبي الياباني.

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