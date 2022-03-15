العربي بطلاً لكأس ولي العهد الكويتي للمرة الثامنة

المصدر: أ ف ب

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توج العربي المنقوص بلقب النسخة 29 من مسابقة كأس ولي العهد الكويتي لكرة القدم، وذلك للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه الثلاثاء على الكويت حامل اللقب، بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على استاد جابر الأحمد الدولي.

تقدم الكويت عبر أحمد الزنكي (46)، وعادل البديل سلمان العوضي (82) للعربي بعد دقائق من طرد زميله السوداني وليد البخيت "الشعلة".

وبات العربي، بقيادة المدرب الكرواتي أنتي ميشا، أول من يحرز الكأس الجديدة التي قدمها اتحاد اللعبة في هذه النسخة، بينما فشل الكويت في فض شراكته مع القادسية بتسعة ألقاب لكل منهما (رقم قياسي).

انتهى الشوط الأول سلبياً، بينما بدأ الثاني بطريقة مختلفة، فلم يمهل الكويت بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، منافسه أكثر من ثوانٍ معدودة بعد صافرة البداية ليسجل هدف التقدم بعدما اطلق الزنكي كرة بعيدة لم يحسن الحارس الشاب الاحتياطي جاسم العوضي التعامل معها لتستقر في الزاوية اليمنى (46).

وارتفعت وتيرة الإثارة عندما أنقذ حميد القلاف الموقف بخروج في الوقت المناسب عقب تدخل من "الشعلة" نال على اثره البطاقة الحمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" في الدقيقة 76.

وبمجرد استئناف اللعب، انطلق الزنكي بكرة داخل المنطقة فتعرض الى إعاقة من حسن حمدان ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها المتخصص المغربي المهدي برحمة لكن العوضي نجح في التصدي لها (78).

وانقذ العوضي فريقه مرة أخرى من هدف محقق بعد انفرادية الإسباني جاي ديمبلي، لترتد الكرة في هجمة عكسية إلى الليبي محمد صولة الذي عكسها لتجد البديل سلمان العوضي فحوّلها برأسه رائعة في سقف المرمى بعد ثوانٍ من دخوله بديلاً لعلي خلف مانحاً التعادل للعربي (82) لتنتهي المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

ولم تتبدل النتيجة في الشوطين الإضافيين قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للعربي.

كأس ولي العهد الكويتي: السجل

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