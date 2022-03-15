الهلال يرفض انضمام نجمي هجومه للمنتخب السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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رفض نادي الهلال انضمام اثنين من لاعبيه للمنتخب السوداني في معسكره التحضيري بتركيا في نهاية الشهر الحالي، هما ثنائي الهجوم (محمد عبدالرحمن وياسر مزمل)، وبرر الهلال رفضه بحاجتهما للراحة من اللعب المتواصل مع النادي والمنتخب والمشاركة في أكثر من بطولة محلياً وقارياً، وفي المقابل وافق النادي على التحاق الرباعي (علي أبوعشرين، جمعة قلق، والي الدين خضر بوغبا وعبدالرؤوف) بمعسكر المنتخب، قبل التحول مباشرة من تركيا إلى مصر، والانضمام لبعثة الهلال، لأداء الجولة الأخيرة أمام الأهلي القاهري مطلع أبريل المقبل ضمن دور مجموعات بطولة الأندية الأفريقية الأبطال، وكان وفد من نادي الهلال يضم نزار عوض مالك عضو لجنة التطبيع، والمدرب جواو موتا، و أعضاء الجهاز الفني، عقدوا في اجتماع مع طه فكي، الرئيس المكلف للاتحاد السوداني، وبرهان تية مدرب المنتخب السوداني الأول، واستعرض الاجتماع برنامج المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وتجميعه المقرر في الفترة من 20 إلى 28 من مارس الجاري، لخوض مباريات ضمن يوم «فيفا»، وبرنامج التجهيزات المتعلقة ببطولتي أمم أفريقيا (الكان) و(الشان).

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