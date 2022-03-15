طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال.. تعرف على الأسعار

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن تذاكر مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب حجز التذاكر أمام الجماهير المصرية لحضور اللقاء، المقرر إقامته على إستاد القاهرة الدولي يوم 25 مارس الجاري، في ذهاب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال على النحو التالي:

المقصورة الرئيسية 2000 جنيه مصري

الدرجة الأولى 600 جنيه مصري

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه مصري

الدرجة الثانية 250 جنيه مصري

الدرجة الثالثة 100 جنيه مصري

الجدير بالذكر أن مباراة العودة بين مصر والسنغال ستلعب يوم 29 مارس، بالعاصمة السنغالية دكار

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