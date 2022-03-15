المنازعات تصدر عقوبة ضد النصر السعودي

المصدر: البيان

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تلقى مسؤولو نادي النصر السعودي ضربة قاسية، في المعركة القضائية للنادي ضد عبدالرحمن العبيد لاعب الفريق السابق والهلال السعودي الحالي.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حكمت بإلزام النصر بدفع مليوني ريال سعودي لصالح اللاعب.

وانضم العبيد إلى صفوف الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، قادماً من النصر في صفقة انتقال حر.

وأكدت الصحيفة أن إدارة النصر خصمت 50 % من مستحقات اللاعب قبل 4 أعوام، بناءً على قرار اتحاد القدم بخصم النسبة ذاتها من رواتب اللاعبين، بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إلا أن اللاعب رفض القرار وأصر أن يحصل على مستحقاته كاملة، وهو ما حكمت به المنازعات لصالحه.

ويعاني النصر من تراجع كبير في النتائج خلال الموسم الحالي، حيث ودع جميع المسابقات بخلاف تواجده بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الجاري.

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