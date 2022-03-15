الدحيل يقصي غريمه السد ليواجه الغرافة في نهائي كأس أمير قطر

المصدر: أ ف ب

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بلغ الدحيل نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم بعدما تجاوز غريمه السد 3-2 أمس الاثنين في نصف النهائي، ليضرب موعداً في المواجهة على لقب النسخة الخمسين من المسابقة مع الغرافة المتأهل على حساب الوكرة 4-1.

ويدين الدحيل بالفوز وحجز بطاقة النهائي الى التونسي فرجاني ساسي، الذي سجل ثنائية (7 و80) وأضاف الكيني مايكل اولونغا (44) الهدف الآخر، فيما سجل هدفي الدحيل الغاني أندريه أيوو (33) والجزائري بغداد بونجاح (89).

وانتفض الدحيل بعدما رضخ للسد في الدوري وكاد يخرج خالي الوفاض للموسم الثاني توالياً، ونجح أمس الاثنين في الإبقاء على حظوظه بالتتويج الرابع في المسابقة وجرد غريمه من اللقب الذي أحرزه في النسختين الماضيتين.

ويأتي التأهل في أعقاب إعلان الدحيل إنهاء عقد مدربه البرتغالي لويس كاسترو على أن يسري فك الارتباط عقب النهائي المقرر الجمعة، وذلك بعد اتفاق المدرب مع نادي بوتافوغو البرازيلي.

وأعلن النادي في بيان رسمي الإثنين أنه سيبحث عن مدرب يقود الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الذي ينطلق في 7 أبريل المقبل.

وقال ستراماتشوني "سعداء بالتواجد في النهائي بعد سنوات طويلة، الغرافة فريق عريق يملك تاريخاً كبيراً وها هو يعود الى الواجهة بعد مباراة مثالية قدمناها على المستويين الدفاعي والهجومي".

وأضاف "لم نحصل على النتائج الإيجابية التي نرغب بها في المباريات الأخيرة في الدوري، وكنا نعاني من مشاكل دفاعية، لكن أعتقد اننا أظهرنا تركيزا كبيرا وتفوقنا على فريق معروف بقوة خطه الخلفي وسجلنا أربعة أهداف".

بدوره قال المدرب الإسباني للوكرة تنتين ماركيس "تلقينا العقاب على الكثير من الأخطاء التي ارتكبناها. نأسف للخسارة حيث كنا نمني النفس في الفوز والتأهل، لكننا لم نقدم ما يشفع لنا للعبور والغرافة استحق الفوز".

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