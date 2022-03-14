المريخ يكشف حقيقة هروب المدرب قبل مواجهة الأهلي المصري

المصدر: البيان

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زعمت تقارير صحفية سودانية، اليوم الإثنين، أن مدرب نادي المريخ السوداني لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال، هربا قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي المريخ مع الأهلي، يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت التقارير الصحفية أن المدرب هرب رفقة المعد البدني إلى القاهرة، دون إبلاغ المسؤولين في النادي.

وخرج حازم مصطفى رئيس المريخ السوداني، في تصريحات للبرنامج الإذاعي "في الملعب وأنت سايق"، وقال: "لي كلارك يمارس مهامه بكل أريحية ومتواجد في معسكر الفريق بشكل طبيعي".

وأضاف: "لم يصدر أي بيان من مجلس الإدارة ولا من القطاع الرياضي هذا ضرباً من الخيال والإدارة السابقة تحاول تصدير المشاكل، نحن في حالة رضاء تام عن أداء الجهاز الفني واللاعبين والقادم أفضل ".

تأتي تصريحات رئيس المريخ رغم البيان الذي أصدره النادي وأعلن خلاله مغادرة المدرب الإنجليزي لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال البلاد دون علم القطاع الرياضي، مؤكداً أنهما لا يحترمان النادي ومسؤوليه.

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