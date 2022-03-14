الكويت يواجه لاتفيا ومالطا ودياً

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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أرجأ الجهاز الفني للمنتخب بقيادة التشيكي لافيكا إعلان قائمة الأسماء، التي ستخوض مواجهتي لاتفيا ومالطا المقرر لهما 25 و30 مارس الحالي، ضمن أجندة «فيفا»، خلال المعسكر التدريبي، الذي سيقيمه الأزرق في مالطا، خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس الحالي، والذي يأتي ضمن مرحلة الإعداد والتجهيز لخوض الاستحقاق الآسيوي المقرر ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2023 بالصين، ضمن المجموعة الأولى، التي ستقام في شهر يونيو المقبل بالكويت، وتضم الأردن ونيبال وإندونيسيا، وجاء سبب الإرجاء إلى ضرورة متابعة كل اللقاءات المقبلة المتمثلة في الجولة 14 للدوري الممتاز، ويسبقها مواجهة الكويت أمام العربي في نهائي كأس ولي عهد الكويت، التي ستقام اليوم، لترتيب الأمور الفنية، بعدما تم توقيع العقد الأسبوع الماضي، وأعلنت اللجنة الفنية اكتمال الجهاز الفني والإداري بضم المدرب الوطني أحمد عبد الكريم.

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