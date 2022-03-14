رد ناري من كارتيرون على اتهامات مرتضى منصور

المصدر: البيان

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جاء الهجوم العنيف الذي تعرض له الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والحالي للاتفاق السعودي من قبل رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور، ليدفع المدرب للرد على غير عادته.

وكان مرتضى منصور أتهم كارتيرون باصطحاب فتيات في فنادق الإقامة التي كان يقيم بها الزمالك معسكراته، كما أكد رئيس النادي الأبيض أن المدرب الفرنسي تواطئ مع بعض اللاعبين الذين كانوا يشاركوه نفس الأفعال.

وخرج كارتيرون برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الاثنين، بعد ساعات من هجوم مرتضى منصور عليه وتوجيه هذه الاتهامات ضده، ونشر صورة عبر خاصية "ستوري" مكتوب عليها: "أحب الاستماع إلى الأكاذيب عندما أعرف الحقيقة".

الجدير بالذكر أن تصريحات مرتضى منصور التي أطلقها أمس الأحد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم البرتغالي جيسفالدو فيريرا مديراً فنياً للزمالك، تعتبر حديث الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية لما يحومها من غموض شديد واتهامات خطيرة.

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