سابقة.. مدرب المنتخب السوداني يشرف على تسجيلات المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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في سابقة غريبة على كرة القدم السودانية أعلن نادي المريخ عن إشراف برهان تية المدير الفني للمنتخب السوداني على تسجيلات الفريق في فترة الانتقالات المقبلة، ولم يتوقف النادي عند ذلك، بل أعلن أيضاً عن ضم المدرب محمد عبدالله «مازدا»، المدير الفني الأسبق للمنتخب السوداني- الذي يعمل حالياً مستشاراً فنيا لبرهان- للجنة الاستشارية لتسجيلات المريخ، والتي ضمت أيضاً محسن سيد المدرب العام للمنتخب السوداني الأول لكرة القدم.

وسيقدم «الجهاز الفني للمنتخب السوداني» ترشيحاته إلى المدير الفني لنادي المريخ.

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