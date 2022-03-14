كيروش يستقر على بديل رمضان صبحي أمام السنغال

المصدر: البيان

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أعلن نادي بيراميدز خلال الساعات الماضية إصابة لاعبه رمضان صبحي بتجمع دموي في الركبة وحاجته للعلاج لمدة لا تقل عن إسبوعين، وهي الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة الصفاقسي التونسي أمس الأحد بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليتأكد غيابه عن معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمواجهتي السنغال.

وجاءت إصابة رمضان صبحي لتدفع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، للبحث عن بديله استعدادا لمباراتي السنغال، حيث تزايدت فرص أحمد رفعت لاعب فيوتشر، للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه خلال شهر مارس الجاري.

وقالت تقارير صحفية مصرية أن مشاركة رفعت من قبل مع منتخب مصر وظهوره بمستوى مميز تحت قيادة كيروش في بطولة كأس العرب التي أقيمت بدولة قطر قبل عدة أشهر، تزيد من فرص عودته إلى صفوف المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال بالمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث ستقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 25 مارس الحالي، وتقام العودة يوم 29 من الشهر ذاته بالعاصمة السنغالية دكار.

وكان كيروش أعلن عن قائمة المحترفين المقرر انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر المقبل، وجاءت كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد النني لاعب ارسنال، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاي سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بني مالتيا سبور.

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