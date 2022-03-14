عرض سعودي جديد لأبوجبل

المصدر: البيان

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تلقى محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر، عرضاً سعودياً جديداً في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحافة السعودية خلال وقت سابق أن أبوجبل وقع على عقوداً مع النصر السعودي بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون، وجاءت تسريب صور جلسة توقيع اللاعب مع وكيل سعودي لتؤكد هذه الأنباء.

وقال الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه عبر قناة ETC الفضائية، أن أبوجبل تلقى عرضاً جديداً خلال الأيام الماضية من نادي الاتفاق السعودي الذي يقوده حالياً مدرب الزمالك السابق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وتابع شبانة قائلاً إن هناك ضغوطات كبيرة على نادي النصر السعودي للتراجع عن إتمام صفقة أبوجبل بسبب هبوط مستواه خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي عرضه للانتقادات من جانب جماهير العالمي التي طالبت مسؤولي النصر بعدم إتمام الصفقة.

وأكد شبانة أن النصر كان وضع بنداً في العقد المبرم مع أبوجبل، ينص على أحقية تراجع النادي السعودي عن إتمام الصفقة قبل بداية الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك مرتضى منصور خرج قبل أيام وأعلن عن عدم تجديد عقود لاعبي الفريق الأبيض التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وكان بينهم أبوجبل.

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