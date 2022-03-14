ماذا كتب حارس الأهلي المصري قبل انتحاره بساعات؟

المصدر: البيان

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قبل وفاته بساعات قليلة، كتب حارس الأهلي زياد إيهاب عبر صفحته على موقع «فيسبوك» تدوينة غامضة قال فيها: «محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه»، دون أن يوضح، ما أثار الحيرة لدى متابعيه الذين صدموا بعد إعلان خبر وفاته.

وأزالت النيابة العامة غموض واقعة مصرع زياد إيهاب، حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، بعد العثور على جثته، صباح أمس الأحد، أسفل عقار في منطقة عين شمس.

كشفت تحقيقات النيابة مرور زياد إيهاب بضائقة نفسية، بعد أن رفض والده زواجه من فتاة، فأقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار محل سكنه في عين شمس.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدي حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين زياد إيهاب، بعد تلقيها بلاغ بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو.

وناظرت النيابة العامة جثمان الشاب وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، فاجأ أهله بإلقائه نفسه من الطابق الثاني عشر من العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

وقررت النيابة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة.

يبلغ زياد إيهاب من العمر 19 عاما، وهو حارس فريق الشباب بالنادي مواليد 2003، وكان يعد من الحراس المميزين جدًا في قطاع الناشئين بالنادي ومرشح لدخول الفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويشارك زياد إيهاب في مباريات فريق الشباب في النادي الأهلي بصفة منتظمة، كما أنه من اللاعبين المُلتزمين داخل الملعب وخارجه.

وأكد خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحًا أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي 2003 خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.

مجلس الأهلي ينعى زياد إيهاب

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء النادى الشاب زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 .

وتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفقيد وزملائه، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وزير الرياضة ينعى زياد إيهاب

تقدم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة اللاعب زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الأهلي.

وتوجه الوزير بخالص مواساته لأسرة اللاعب، والمنظومة الرياضية بالنادى الأهلى، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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