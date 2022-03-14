مبلغ خيالي يقرب جارسيا من خلافة روسو في النصر السعودي

المصدر: البيان

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يبحث مسؤولو نادي النصر السعودي التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدير الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، في ظل تراجع نتائج "العالمي" تحت قيادته إذ يحتل الفريق المركز الرابع حالياً بجدول الترتيب، بخلاف خسارته لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الملك.

ودخل مسؤولو النصر في مفاوضات مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، لتدريب الفريق بداية من الموسم الجديد حسب ما أشارت له التقارير الصحفية السعودية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن رئيس النصر مسلي آل معمر يفكر في البحث مبكراً عن مدرب أوروبي يمتلك سيرة ذاتية قوية لقيادة الفريق الأصفر بداية من الموسم المقبل، مع منحه فرصة بدء مهام عمله الصيف المقبل أي قبل انطلاق الدوري، من أجل تجهيز الفريق بمعسكر خارجي وتقديم احتياجاته من الصفقات الجديدة.

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة، فإن مسؤولي النصر قدموا دعوة إلى جارسيا لزيارة ملعب مرسول بارك، والبدء في المفاوضات معه وهو ما وافق عليه المدرب الفرنسي.

وقالت الصحافة السعودية أن رئيس النصر قدم عرضاً قبل عام لجارسيا من أجل تدريب الفريق العاصمي نظير حصوله على مبلغ 44 مليون ريال سعودي، ولكن المدرب الفرنسي رفض وقتها وتمسك بالاستمرار في أوروبا، قبل أن يتم فتح باب المفاوضات من جديد معه خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزيد المبلغ المذكور في العرض الجديد المقدم من النصر.

وأكد الإيطالي رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بين النادي والمدرب، مشيراً إلى أن جارسيا متواجد حالياً بالفعل في الرياض مع وكيل أعماله من أجل مناقشة تفاصيل عرض النصر.

وتردد اسم جارسيا أكثر من مرة لتدريب النصر، وذلك بعد إقالته من تدريب أولمبيك ليون، وعدم توليه تدريب أي فريق منذ ذلك الحين في مايو 2021.

الجدير بالذكر أن جارسيا صاحب الـ 58 عاما، تولى من قبل تدريب أندية أولمبيك مارسيليا، وليون، وروما الإيطالي

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