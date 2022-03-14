القبض على 160 شخصاً بأحداث شغب رياضي في المغرب

المصدر: أ ف ب

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قبضت الشرطة المغربية على 160 شخصاً يُشتبه في تورّطهم في أحداث شغب أعقبت مباراة لكرة القدم أمس بالرباط، وخلّفت جرحى في صفوف قوات الأمن والجماهير، بحسب ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان.

واندلعت أعمال الشغب عندما اقتحمت جماهير نادي العاصمة الجيش الملكي أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بعد نهاية مباراة ضمن دور 16 لمنافسات كأس العرش التي انتهت بهزيمة فريقها (0-2) أمام المغرب الفاسي، ودخلت "في مواجهات" مع أنصار الفريق الضيف، بحسب وسائل إعلام محلّية.

وأظهرت فيديوهات، على موقع "فيسبوك"»، جماهير ترشق قوّات الأمن من المدرّجات، قبل أن تهاجمها وتقتحم أرضيّة الملعب.

وقالت الشرطة إنّ "العمليّات الأمنيّة التي باشرتها أسفرت عن ضبط 160 شخصاً، من بينهم 90 قاصراً".

ويُشتبه في تورّط الموقوفين في "ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة، وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني البين والتراشق بالحجارة، وإضرام النار عمداً في مركبة".

وأسفرت أعمال العنف عن إصابة 103 عناصر من قوّات الأمن و57 من المشجّعين بجروح متفاوتة الخطورة، تمّ نقلهم إلى مستشفيات أو إسعافهم في مكان الواقعة.

ولحقت أضرار بالكثير من مرافق الملعب، وتمّ "إضرام النار في درّاجة ناريّة، وتكسير 33 مركبة للشرطة أو في ملكية خواص.

وأشار بيان الشرطة، ليل أمس، إلى تواصل عمليّات مراجعة جميع كاميرات المراقبة، لتحديد "كلّ من ثبت تورّطه في اقتراف أعمال العنف والشغب التي أعقبت هذه المباراة".

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