تفاصيل جديدة لوفاة زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي المصري

المصدر: البيان

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كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة لوفاة اللاعب زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي المصري.

وأوضحت النيابة، في بيان نشره موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري، أنه وردها «بـلاغ اليـوم بـدخـول المتـوفى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علـو، فبـاشرت النيابة العامة التحقيقات، حيـث ناظـرت جثمانـه وتبينـت مـا بـه مـن إصابات ظاهريـة، وعاينـت محـل الواقعـة».

وأضاف البيان: «وطالعـت مـا سـجلته آلات المراقبة المطـلـة عليـه، كمـا سألت النيابة العامة والتي المتوفى وشـاهدين على الواقعـة، فتوصلـت التحقيقات حـتى تاريخه إلى مـرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبـه لـلـزواج مـن إحـدى الفتيات، وفي وقـت مـبـكـر مـن صـبـاح اليـوم فاجـأ أهلـه بإلقائـه نفسـه مـن أعلى العقار الذي يقيمـون بـه فـفـارق الحياة».

وقـررت النيابة العامـة نقـل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليـف أحـد الأطباء الشرعيين بإجـراء الصفـة التشريحيـة عـليـه لبيـان مـا بـه مـن إصابات، وكيفيـة حدوثهـا، وسبب الوفـاة، ومـدى إمكانيـة حدوثهـا وفقاً للتصـور الذي توصلـت إليـه التحقيقـات.

كمـا كـلـفـت النيابة الشرطـة بالتحـري حـول الواقعـة وصـولاً إلى حقيقتهـا، وجـارٍ استكمال التحقيقات.

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