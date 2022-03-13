النصر السعودي يصرف 30 مليون ريال رواتب متأخرة للاعبين

المصدر: البيان

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قامت إدارة نادي النصر السعودي بتحويل مبالغ تجاوزت 30 مليون ريال إلى الحسابات البنكية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، تمثِّل غالبية رواتبهم المتأخرة.

وذكرت صحيفة " الرياضية السعودية " أن الخطوة التي تنتهجها الإدارة حاليًا لإنهاء جميع التزاماتها المالية تجاه لاعبي الفريق، وعناصر الجهاز الفني والإداري في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة، إلى سعيها لصرف أي مبالغ مالية مستحقة للاعبين، سواء السعوديين أو الأجانب قبل نهاية الموسم الجاري ، كما تعتزم إدارة النادي تحويل رواتب اللاعبين خلال الموسم المقبل مع نهاية كل شهر منعًا لتراكمها.



وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية ، أعلنت خلال مؤتمر عقدته الشهر الماضي، عن سداد النصر 34 مليون ريال، من أصل 166 مليونًا سددتها أندية الدوري من إجمالي الالتزامات المطلوبة منها.

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