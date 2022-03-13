مرتضى منصور: تم ضبط لاعب مع فتاة في فندق إقامة الزمالك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري، خلال مؤتمر تقديم المدرب البرتغالي فيريرا أنه تم ضبط أحد اللاعبين مع فتاة في فندق إقامة الزمالك، أثناء فترة لجنة حسين لبيب، وعلم بالواقعة أسامة نبيه في هذا التوقيت.

وأضاف رئيس الزمالك أن الفرنسي كارتيرون كان هو المدير الفني للفريق وقتها، وعفا عن اللاعب، ورفض معاقبته، وهل هذا يعقل يا جماهير الزمالك؟، وتتساءلون عن الأزمة داخل النادي حاليا.

وقال رئيس نادي الزمالك إن محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأبيض يرغب في الحصول على جواز سفره من أجل السفر لتسجيل حلقة مع رامز جلال، مضيفاً أن أبوجبل قام بتسريب صورة لتوقيعه على عقود للوكيل السعودي نواف من أجل الضغط على الزمالك.

وتابع: كان معلمين في الفريق وكارتيرون كان مدرب خاين ويتعمد انه يدمر فريق الزمالك قبل رحيله.

وأشار إلى أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التي أعلنها يوم الجمعة الماضية عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهاية الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة.

وكان منصور قد أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

وكان فريق الزمالك تعرض للخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليودع بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين رفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط، وبعد فوز بترو أتلتيكو الأنجولي أمس على ساجرادا، ودع أبناء ميت عقبة البطولة قبل آخر جولتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز