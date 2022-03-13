مرتضى منصور يصب غضبه على لاعبي الزمالك: "كل اللاعيبة اللي عقودها هتخلص مش هجددلهم!"

المصدر: البيان

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صب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك جام غضبه على لاعبي فريق الكرة، وذلك على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمقر القلعة البيضاء،لتقديم البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للفريق، مشيراً إلى أنه لن يجدد لأى لاعب عقده ينتهى مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

وقال: "كل اللاعيبة اللي عقودها هتخلص مش هجددلهم، وهذا القرار كان قبل مباراة الوداد لكن لو كنت أعلنت عنه قبل اللقاء كنت سأتعرض لهجوم".

وأضاف رئيس الزمالك وفقاً لصحيفة "اليوم السابع: "أعتذر لكل جماهير الزمالك المحترمة وببوس دماغ كل واحد فيهم بسبب المستوى والتطاول من بعض اللاعبين اللى جمهور الزمالك هو اللى صنعهم، ولا أحد سيفلت من العقاب".

وتابع مرتضى، "تسلمنا 3 فرق وليس فريقا واحدا، ولن أتراجع في أى قرار اتخذته، مش هجدد لطارق حامد ولا عايزين بشرقي ولا هجدد لأبو جبل ولا أوناجم، وهنعملهم حفل تكريم".

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