وفاة حارس مرمى الأهلي المصري الشاب زياد إيهاب

المصدر: البيان

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توفي زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 بالنادي الأهلي المصري صباح اليوم، الأحد.

وأكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في الأهلي، أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحاً أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.

وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي 2003 خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.

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