مرتضى منصور: الزمالك فريق ضعيف ومهلهل

المصدر: وكالات

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أنه أول مرة يلتقي البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للفريق في المؤتمر الصحفي اليوم، منذ توليه المسؤولية الفنية للأبيض.

وأضاف: "كان من المفترض أن يقام المؤتمر بالأمس، ولكنه قام بتأجيله 24 ساعة، على أمل أن يحدث تعادل في مباراة بترو أتلتيكو وساجرادا بالأمس".

وتابع أن الفريق الذي يحصل على نقطتين من 4 مباريات يكون ضعيفا جدا، وكان من الممكن أن يرفض فيريرا تولي مسؤولية تدريب الزمالك في مباراة الوداد الأخيرة، بالرغم من إخطارنا للمدير الفني بالوضع المهلهل للفريق.

وقال مرتضى: "أمير وأحمد سافرا لفيريرا البرتغال منذ عامين قبل كارتيرون، ولكن اعتذر وقتها عن تولي المسؤولية، ومستحقات فيريرا القديمة لاتزال في حسابه بالبنك".

وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

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