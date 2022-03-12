جمال علام عن عدم حضور كيروش لاتحاد الكرة.. النت ضعيف!

المصدر: البيان

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تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن علاقة مجلس إدارته بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، والتي بدأت قبل سفر الفراعنة إلى الكاميرون لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالتزامن مع تولي المجلس لمهام عمله.

وقال علام في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "اللقاء الأول ساده التوتر، هناك من أوصل لكيروش أن مجلس الإدارة الجديد يتحدث عنه بصورة غير جيدة، ولكن نجحنا في حل الأمر".

وتابع: "بعد الخسارة أمام نيجيريا بدأ الهجوم على كيروش وتردد أن المجلس سيقيله، فجلست معه ونفيت له هذا الأمر، وأخبرته أننا لو كنا نملك نية مبيتة لإقالته لكنا فعلناها قبل السفر إلى الكاميرون".

وبسؤاله عن حقيقة طلب كيروش استبعاد ضياء السيد المدرب العام من جهازه المعاون، وكذلك رغبة اتحاد الكرة في استبعاد مدير المنتخب وائل جمعة، قال علام: "لم يطلب كيروش هذا الأمر، وليس لدينا رفاهية استبعاد أي فرد في الوقت الحالي، لن نهز استقرار الجهاز الفني".

أما عن سبب قيام كيروش بمهام عمله في فندق إقامته بدلاً من مقر اتحاد الكرة، قال علام: "الإنترنت ضعيف في اتحاد الكرة ونسعى لتقويته في الفترة المقبلة، كيروش يحتاج إنترنت قوي لأنه يتواصل مع اللاعبين المحترفين يومياً عبر تطبيق زووم، مقر الاتحاد لا تتوافر به الإمكانيات التي يحتاجها كيروش، لذلك وفرنا له غرفة خاصة في الفندق يعمل فيها بنفس النظام وكأنه في اتحاد الكرة".

وتابع: "أيضاً اتحاد الكرة به العديد من الموظفين والعاملين، خروجهم ودخولهم لن يوفر لكيروش الهدوء الكافي".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراتي الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث ستقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 25 مارس الجاري فيما ستقام مباراة العودة يوم 29 من الشهر ذاته بالعاصمة السنغالية دكار.

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