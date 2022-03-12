اذهب للسعودية.. جماهير الزمالك تشتبك من أبوجبل وتطالبه بالرحيل (فيديو)

المصدر: البيان

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انقلبت جماهير الزمالك المصري على لاعبيها، في أعقاب الخسارة التي تعرض لها الفريق الأبيض من الوداد المغربي بهدف دون رد، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعتهما بالقاهرة.

وفشل الزمالك في الحفاظ على آماله بالتأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية، خاصة أنه لم يحقق أي فوز خلال اللقاءات الأربعة التي خاضها.

وفي حال فوز بترو أتليتكو اليوم السبت على ساغرادا سيودع الزمالك البطولة بشكل رسمي قبل آخر جولتين من دور المجموعات، في ظل امتلاك الأبيض لنقطتين فقط في رصيده.

وانفجرت جماهير الزمالك غضباً في وجه لاعبيها عقب المباراة، حيث هاجمت جميع اللاعبين فيما عدا أحمد سيد "زيزو"، الذي تم استثناؤه لما يقدم مع الفريق الأبيض من أداء طيب حتى في ظل تراجع النتائج.

ووفقاً لمقطع فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخل محمد أبوجبل حارس الزمالك ومنتخب مصر في مشادة عنيفة مع بعض من جماهير الزمالك، أثناء خروجه من ملعب المباراة بسيارته الخاصة ووجه له الجمهور ألفاظا خارجة، وطالبوه بالرحيل إلى السعودية على خلفية ما تردد من قبل بتوقيع اللاعب لنادي النصر السعودي استغلالا لانتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري.

وتبادل أبوجبل الحديث الحاد مع الجماهير في الشارع، لكنه في النهاية انسحب، وغادر ر بسيارته مسرعاً من محيط ستاد القاهرة الدولي الذي استضاف اللقاء.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب نهاية اللقاء مباشرة عدم تجديد عقود 5 لاعبين تنتهي فترة لعبهم مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الجاري، مما يعني رحيلهم عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل، وهم طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم ومحمد أبوجبل وعمر السعيد.

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