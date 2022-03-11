بيع وإيقاف وغرامة.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الوداد

المصدر: البيان

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي، ومواطنه محمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبوجبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الأبيض، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وقرر مرتضى منصور عرض التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك للبيع، وتوقيع غرامة مالية على مدافع الفريق الأبيض محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، مع إيقاف جميع مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

وسقط الزمالك في فخ الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليقترب من وداع البطولة، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين يرفع الوداد المغربي رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة

وفي حالة فوز بترو أتلتيكو الأنجولي غداً السبت على ساجراد، سيودع الزمالك البطولة رسمياً قبل آخر جولتين من منافسات دور المجموعات.

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