ترتيب مجموعة الأهلي.. الهلال يشعل المنافسة

المصدر: البيان

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جاء فوز الهلال السوداني المفاجئ على مواطنه المريخ، بهدف دون رد بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليشعل المنافسة بين فرق المجموعة الأولى بالبطولة القارية.

ويلعب الهلال والمريخ في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري، وصن داونز الجنوب إفريقي.

وساهمت النقاط الثلاث التي اقتناصها الهلال من المريخ في إحياء آماله مجدداً للصعود إلى الدور التالي، لاسيما بعد وصوله للنقطة الرابعة واحتلاله المركز الثالث بالتساوي في الرصيد مع الأهلي والمريخ.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز الهلال على المريخ:

1- صن داونز 7 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الهلال 4 نقاط

4- المريخ 4 نقاط

الجدير بالذكر أن الأهلي سيحل ضيفاً، غداً السبت، على صن داونز بملعب سوكر سيتي بجنوب إفريقيا، في إطار منافسات نفس الجولة، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

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