الزمالك والوداد.. قمة الثأر أو تأكيد التفوق

المصدر: البيان

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يترقب عشاق كرة القدم المواجهة الصعبة التي ستجمع بين الزمالك المصري والوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الزمالك المباراة متواجداً بالمركز الثالث لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، جمعهما من ثلاث مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، حيث تعادل في القاهرة مع بترو أتليتكو 2/2 وتعادل سلبياً مع ساجرادا في إنجولا، قبل أن يخسر من الوداد في المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الوداد المغربي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، جمعها من 3 مباريات، حيث فاز على ساجرادا والزمالك بينما خسر من بترو أتليتكو بنتيجة 1/2.

الزمالك.. لا بديل عن الفوز

يسعى الزمالك صاحب الأرض لتحقيق الفوز ولا شيء سواه، من أجل إنعاش آماله في العبور للدور التالي من البطولة القارية، بسبب نتائجه السلبية في مبارياته الثلاث الماضية.

الوداد.. فوز أو تعادل

يسعى الوداد للعودة إلى المغرب بنتيجة إيجابية سواء باستكمال تفوقه على الزمالك وإلحاق الأخير خسارة جديدة على أرضه أو التعادل على الأقل، من أجل وضع قدم بالدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن مباراة الوداد، تعتبر هي الأولى للزمالك تحت قيادة مدربه العائد البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

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