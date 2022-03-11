الأهلي مصنف 24 والزمالك 115 على العالم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تصدر الأهلي المصري، الأندية العربية والأفريقية عن شهر فبراير الماضي، بعدما احتل المركز 24 في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم، لأفضل 300 ناد على العالم.

بينما احتل غريمه التقليدي الزمالك، المركز السابع عربياً، وجاء في المركز 115 في التصنيف العالمي الصادر اليوم الجمعة، فيما احتل مواطناهما بيراميدز والمصري، المركزين 3 و16 عربياً، بعد تصنيفهما الدولي في المركزين 67 و239 بالترتيب.

واحتل الوحدة والشارقة الإماراتيان، المركزين 11 و19 عربياً، بعدما احتلا الترتيب 165 و266 عالمياً، فيما ضمت القائمة التصنيف العالمي، الأندية العربية الرجاء البيضاوي المغربي في المركز 44، وشباب بلوزداد الجزائري 78، والوداد البيضاوي المغربي 85، والهلال السعودي 112، نهضة بركان المغربي 144، ووفاق سطيف المغربي 151، والنصر السعودي 157، والترجي التونسي 201 عالمياً.

كما ضمت القائمة كلاً من السد القطري المصنف 206 عالمياً، والصفاقسي التونسي 209، شبيبة الساورة الجزائري 213، ومولودية الجزائر 257، والهلال والمريخ السودانيان في المركز 260، والدحيل القطري في الترتيب 268 على العالم.

والجدير بالذكر، أن تشيلسي الإنجليزي تصدر التصنيف الجديد، بعدما قفز من الترتيب الرابع، وجاء الناديان البرازيليان، بالميراس وأتلتيكو مينيرو، في المركزين الثاني والثالث، قبل مانشستر سيتي في المركز الرابع.

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