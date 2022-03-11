موقف إنساني من نجوم «الوطن» السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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في مشهد معبر وإنساني دخل لاعبو نادي الوطن الدويم استاد مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض جنوبي غرب العاصمة السودانية الخرطوم، عبر بوابات دخول الجمهور بعد أن دفعوا قيمة تذاكر الدخول للمباراة التي سيؤدونها أمام فريق الرابطة 24 القرشي في منافسات كأس السودان.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت تنازلها عن دخل المباراة لصالح حملة علاج أحد قضاة الملاعب بمدينة الدويم الذي يعاني من مرض الفشل الكلوي، ليبادر اللاعبون بدفع قيمة تذاكر مباراة سيلعبون بها دعماً لهذه المبادرة.

وعندما علم طاقم حكام المباراة القادم لإدارة اللقاء من مدينة القطينة بهذه المبادرة تنازلوا أيضاً عن مستحقاتهم لصالح زميلهم.

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