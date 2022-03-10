استعدادا للإمارات.. العراق يواجه زامبيا وديا 18 الجاري

المصدر: دبي-علي شدهان

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يواجه منتخب العراق الأول لكرة القدم، نظيره الزامبي وديا 18 مارس الجاري على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، استعدادا لقمته المرتقبة مع شقيقه الإماراتي 24 الجاري ضمن الجولة الحاسمة ما قبل الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

موافقة "الفيفا"

وتلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي "الفيفا" لخوض اللقاء الودي أمام زامبيا في بغداد، في مؤشر عملي جديد على عودة إقامة المباريات الدولية الرسمية والودية على ملاعب بغداد، خصوصا، والعراق عموما.

المعسكر غدا

ويبدأ منتخب العراق، غدا الجمعة، معسكره التدريبي في بغداد، تحضيرا لقمته المرتقبة مع "الأبيض" الإماراتي، بمشاركة 46 لاعبا، وجهت لهم الدعوات للدخول في المعسكر، على أن يتم تقليص القائمة إلى 28 لاعبا قبل المباراة مع منتخب الإمارات.

قائمة الـ46

وضمت القائمة الأولية لأسود الرافدين المؤلفة من 46 لاعبا، فهد طالب وجلال حسن ودولفان مهدي ومحمد حميد ومحمد صالح وعلي ياسين، لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز ومناف يونس ومصطفى ناظم وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعباس قاسم ورسلان حنون وضرغام إسماعيل وحيدر أحمد ومصطفى محمد جبر ومهند جعاز وحسن رائد وحسين عمار، لخط الدفاع، ومحمد علي عبود وأمجد عطوان وسعد عبدالأمير وأمير العماري وزيدان إقبال وحسين علي وبشار رسن ومحمد قاسم ويوسف فوزي ومحمد مزهر وشيركو كريم وحسين جبار وحسن داخل وحسن عبدالكريم ومراد محمد وأمير صباح وأحمد فرحان وعلي حصني وجستن ميرام وإبراهيم بايش، لخط الوسط، وأيمن حسين وعلاء عباس ووكاع رمضان ومهند عبدالرحيم وعلي الحمادي، لخط الهجوم.

اللاعبون المحترفون

ولن تشهد المباراة الودية أمام زامبيا، مشاركة اللاعبين العراقيين المحترفين في الدوريات العربية والاوروبية والافريقية، كون المباراة خارج أيام "فيفا دي".

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