ديربي سوداني في «أبطال أفريقيا»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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تتجه أنظار عشاق الكرة السودانية غداً صوب ملعب استاد الهلال حيث يستضيف الهلال نده التقليدي المريخ في ديربي خاص بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويسعى الهلال للفوز ودعم حظوظه في التأهل للمرحلة المقبلة وتجاوز محطة (النقطة) التي يتذيل بها المجموعة. فيما يسعى المريخ لتكرار فوزه على الهلال والظفر بالنقطة السابعة لينافس بقوة على إحدى بطاقتي التأهل.

ورفع لي كلارك المدير الفني لفربق المريخ راية التحدي مؤكداً حبه لمباريات الديربي وأن لديه فسلفته وطرقه التي يدير بها مباريات الديربي، فيما اكتفى موتا المدير الفني لفريق الهلال بالتأكيد على اكتمال جاهزية فريقه للمباراة.

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