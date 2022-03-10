خليجية الأندية تعود قريباً

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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من المنتظر عودة البطولة الخليجية للأندية الأبطال قريباً، عقب إعادة تشكيل اللجان التنظيمية خلال الفترة المقبلة أو إسناد تنظيمها إلى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومن المتوقع إقامتها بنظام التجمع كما هو متبع في مسابقات الاتحاد الآسيوي وكأس العرب.

من ناحبة أخرى يغادر الكويت عصر غد وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد انتهاء زيارته التي استمرت يومين للتفتيش على الملاعب والمرافق الرياضية والمنشآت والفنادق والمستشفيات، كون الكويت البلد البديل لاستضافة «خليجي 25» في حال عدم تنفيذ الاتحاد العراقي لكرة القدم متطلبات لجنة التفتيش.

والتقى الوفد أمس حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة،وسيتم إخطار الكويت بالتعديلات المطلوبة من وفد التفتيش لتنفيذها قبل زيارته المقبلة المقررة يونيو المقبل، والتي تسبق الإعلان الرسمي عن البلد المستضيف.

وأكدت المصادر لـ «البيان الرياضي» أن الملاحظات التي دونها الوفد كثيرة وتشمل تراجعاً واضحاً في المرافق الرياضية، بالإضافة إلى عدم اهتمام المسؤولين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم باستضافة «خليجي 25» في حال عدم إقامتها بالبصرة، باستثناء مدير الهيئة كونه أحد اللاعبين الذي ساهم في حصول«الأزرق»على لقب كأس الخليج،ولكن في النهاية يبقى القرار في ملعب المسؤولين في الكويت.

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