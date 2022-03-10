عقوبات الجولة 12.. إيقافات بالجملة في الدوري المصري

المصدر: البيان

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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن العقوبات التي تم توقيعها بعد انتهاء الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، طبقاً للائحة المسابقات.

وأعلنت رابطة الأندية في بيان رسمي عن العقوبات، وجاءت على النحو التالي:

- مواجهة المقاولون العرب ضد بيراميدز، إيقاف اللاعب أحمد محمود عفيفي لاعب المقاولون مباراة وحيدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- مباراة سيراميكا ضد سموحة إيقاف اللاعب مصعب خالد إسماعيل لاعب سيراميكا مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- لقاء المحلة ضد فيوتشر إيقاف اللاعب حميدو ماو مكاي لاعب المحلة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- لقاء إنبي ضد إيسترن إيقاف محمد ناصر لاعب إيسترن مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- مواجهة الإسماعيلي ضد فاركو إيقاف اللاعب عبدالله بكري محمد لاعب فاركو مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث

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