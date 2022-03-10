بسبب استقرار مصر.. مرتضى منصور يتراجع عن قرار الرحيل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن قراره بشأن رحيله عن رئاسة القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور خرج خلال تصريحات تليفزيونية قبل أيام، وأكد أنه قرر الرحيل عن رئاسة نادي الزمالك بعد مباراة الوداد المغربي المقرر لها غداً الجمعة، وذلك بسبب عدم تحمله الضغوط.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي: "مجلس إدارة الزمالك كاملاً هدد بالاستقالة، لكني رفضت وتمسكت باستعادة حق النادي".

وتابع: "حق الزمالك سيعود، وأحرص دائماً على عدم إثارة الأزمات بسبب استقرار الوطن، الذي يواجه مصاعب كبيرة لتأمين حياة كريمة للمواطنين".

وفي شأن متصل أكد مرتضى منصور أنه تقرر إقامة مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل، من أجل تقديم المدير الفني الجديد للزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأكد رئيس الزمالك أنه طالب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي بحضور 25 ألف مشجع لمباراة الوداد المقبلة، مشيراً إلى أن منتخب مصر سيؤازره 60 ألف مشجع أمام السنغال ومهمة الزمالك لا تقل وطنية.

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز