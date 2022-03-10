ثنائي جديد في الجهاز المعاون للزمالك

المصدر: البيان

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كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تعيين البرتغالي دانيال جونزاليس محللاً للأداء بالجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا بدلاً من مواطنه بيدرو بوكاش.

وأوضح أمير مرتضى أن فيريرا كان يفاضل بين جونزاليس وبوكاش لتولي منصب مدرب الأحمال، مشيراً إلى أن الاختيار الأول للمدرب البرتغالي كان دانيال جونزاليس ولكنه كان يرتبط بعمل مع أحد الأندية، قبل أن يقوم بفسخ تعاقده من أجل الانضمام إلى الزمالك.

ووصل جونزاليس إلى القاهرة صباح اليوم الخميس لبدء مهام عمله بالجهاز المعاون لفيريرا.

وفي نفس الشأن أكد أمير مرتضى أنه تقرر استمرار أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بالجهاز المعاون لفيريرا، على أن يتوجه "صودا" إلى فندق معسكر الزمالك استعداد للقاء الوداد المغربي غداً.

وأعرب عبدالمقصود عن سعادته بالعودة إلى جهاز الزمالك، موجهاً شكره إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي غداً الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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