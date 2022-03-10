حقيقة وفاة المدرب الجزائري رابح سعدان

المصدر: البيان

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نفت صحيفة النهار الجزائرية، وفاة رابح سعدان المدير الفني الأسبق لمنتخب الجزائر.

وذكرت الصحيفة الجزائرية، أن رابح سعدان حي يرزق، وأن الشائعة المتداولة بشأن وفاته ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضحت الصحيفة، أنها ليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة وفاة رابح سعدان.

على جانب آخر، أفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بصدد تقديم احتجاج رسمي على تعيين البتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة منتخب الجزائر والكاميرون فى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022..

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد أعلن عن تعيين البوتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة الذهاب بين الجزائر والكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بأفريقيا.

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