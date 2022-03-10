كارتيرون يكشف لـ "البيان" أسباب رحيله عن الزمالك وحقيقة ضم رمضان وبانون

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري مهمة جديدة بتوليه تدريب فريق الاتفاق السعودي خلال الفترة الماضية، بعدما رحل عن القلعة البيضاء بصورة ودية في أعقاب تراجع نتائج الفريق الأبيض خلال بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

وسبق وحقق المدرب الفرنسي نجاحات مع الزمالك بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز ببطولة الدوري الممتاز في ولايته الأخيرة، بخلاف فوزه ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي مع الزمالك في ولايته الأولى.

ويتطلع كارتيرون لتحقيق نجاحات مع الاتفاق السعودي في مهمته الجديدة بعدما سبق وحقق نجاحات في الدوري السعودي من قبل أثناء توليه تدريب التعاون، بالوصول إلى قبل نهائي كأس الملك، وكذلك الوصول للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري وتحقيق الفوز على فرق عملاقة بحجم الأهلي والشباب والنصر.

حاورت "البيان" المدرب الفرنسي ليلقي الضوء على تجربته مع الزمالك وأهدافه مع الاتفاق السعودي والعديد من الأمور الأخرى.

- في البداية.. ما هو تقييمك لتجربتك الأخيرة مع الزمالك؟

التجربة كانت جيدة جداً، من الرائع أن تكون بطلاً للدوري المصري، وحزين لعدم استكمال بطولة كأس مصر الموسم الماضي بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي، وعدم خوض بطولة السوبر المحلي، لأنها كانت فرصة لإضافة المزيد من البطولات.

- ما أسباب تراجع نتائج الزمالك خلال الآونة الأخيرة؟

رحيل مصطفى فتحي أفضل لاعبي الزمالك أثر على الفريق، إضافة إلى إصابة طارق حامد، وهو ما جعل الأمور أصعب، معظم اللاعبين الدوليين عادوا من صفوف المنتخب مرهقين بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أن لاعبي الفريق فقدوا الثقة ما تسبب في تراجع النتائج، إضافة إلى معاناة الفريق بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الخاصة بالمنع من القيد، كنت أتمنى تدعيم الفريق بلاعبين مميزين مثل عمر كمال عبدالواحد ولكن لم يتمكن النادي من قيده.





- هل من الممكن عودتك للتدريب في مصر مرة أخرى؟

مصر بلدي الثاني، بالطبع من الممكن أن أعود مجدداً للعمل في مصر، سواء لتدريب أي فريق أو المنتخب المصري.

- هل طلبت التعاقد مع عبدالله السعيد ورمضان صبحي أثناء تواجدك بالزمالك؟

لم أطلب ضم رمضان صبحي، خاصة أن الزمالك كان لديه الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي، ولكن كنت أرغب بالفعل في ضم عبدالله السعيد في بداية الموسم الحالي، لأنني أحب طريقة لعبه.

- كيف كانت علاقتك مع مرتضى منصور ونجله أمير؟

علاقتي مع مرتضى منصور كانت جيدة، تقابلت معه أكثر من مرة وتحدثنا سوياً، وأمير كان يدعمني باستمرار، وكنا نبذل قصارى جهدنا في الفترة الماضية، ولكن النتائج لم تكن جيدة.

- ما رأيك في تعاقد الزمالك مع فيريرا بعد رحيلك؟

اختيار فيريرا موفق جداً، فيريرا مدرب رائع ولديه الكثير من الخبرات، وأثق في قدرته على تحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة، وأتمنى له وللاعبين التوفيق مع الزمالك وأن تتحسن النتائج في الفترة المقبلة.

- ما هو القرار الأنسب لمحمد أبوجبل البقاء مع الزمالك أم الانتقال للنصر السعودي؟

القرار يرجع لأبوجبل، الزمالك فريق كبير واستمراره معه سيضمن له المشاركة مع المنتخب في الفترة المقبلة، والنصر فريق كبير بالدوري السعودي وسيضيف له خبرات جديدة، علينا ننتظر لمعرفة قرار الحارس.





- هل بدأت مفاوضات الاتفاق السعودي أثناء قيادتك للزمالك؟

لم أتفق مع مسؤولي الاتفاق أثناء تدريبي للزمالك، الاتفاق تفاوض معي بعد رحيلي عن الزمالك بيومين، والأمور انتهت بشكل سريع، رئيس نادي الاتفاق شخصية محترمة جداً، ولم يتواصل معي قبل رحيلي عن تدريب الزمالك.

- هل تلقيت عروضاً أخرى بخلاف عرض الاتفاق؟

نعم تلقيت عروضاً أخرى، واحتراماً لنادي الاتفاق لن أتحدث عن أسماء الأندية والمنتخبات التي فاوضتني.

- كيف ترى الأمور مع الاتفاق؟

الاتفاق ليس في مستوى جيد، الفريق فاز في مباراة واحدة فقط خلال آخر 8 مباريات خاضها، لدينا الكثير من العمل لنقوم به في الفترة المقبلة، ولدينا القدرة على البقاء في الدوري.

- من اللاعب الذي تتمنى ضمه للاتفاق من الدوري المصري؟

هناك الكثير من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، خاصة بعدما أصبح الدوري يمتلك أكثر من فريق قوي بخلاف الزمالك والأهلي أمثال بيراميدز وفيوتشر وفاركو، نعم أفكر في أكثر من لاعب لضمهم إلى صفوف الاتفاق، وأعتقد أن المغربي بدر بانون مدافع الأهلي، قد يكون في حسابات الاتفاق الموسم المقبل، رئيس النادي يرغب في ضمه لأنه لاعب تكتيكي.

- ما هو الاختلاف بين الحياة في مصر والسعودية؟

بالنسبة لي لا يوجد اختلاف بين الحياة في مصر عن الحياة في السعودية، أقضي الوقت بين عملي والمنزل فقط، أحب مصر كثيراً واعتبرها بلدي الثاني وأحب تناول الملوخية، وقد أعود في يوم من الأيام للعمل هناك مرة أخرى.

- هل تلقيت عروضاً إماراتية من قبل؟

نعم تلقيت عروضاً من أندية إماراتية في وقت سابق، ولكنها لم تكن عروضاً جادة.

- ما هو أفضل نادٍ إماراتي من وجهة نظرك وأفضل لاعب؟

نادي العين هو من أكبر الفرق في الدوري الإماراتي، والمغربي سفيان رحيمي الذي سبق وتدرب تحت يدي عندما كنت مدرباً للرجاء المغربي يعد أفضل لاعب بالدوري الإماراتي حالياً.

- ما هدفك مع الاتفاق السعودي؟

هدفي مع الاتفاق هو البقاء في دوري المحترفين، أعلم أن المهمة صعبة، خاصة أن كل مباريات الدوري السعودي قوية، ولكن سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

- حققت الكثير من الإنجازات مع مختلف الأندية.. فلماذا لم تنتقل لمرحلة جديدة بالتدريب في أوروبا؟

سبق عروضاً للتدريب في أوروبا ولكنها كانت قليلة، لم أكن مهتماً بخوض هذا التحدي، من الممكن أن تحقق نجاحات خارج أوروبا مثلما فعلت في الدوريات العربية والإفريقية، لذلك لا أرغب في التدريب بالقارة الأوروبية خلال المرحلة الحالية.

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