قبل زفافه بأيام .. وفاة لاعب مصري أثناء الوضوء لأداء الصلاة

المصدر: البيان

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توفي أحمد فتحي قائد فريق بايونيرز بدوري القسم الثاني في مصر إثر سقوطه في منزله أثناء الوضوء لأداء صلاة الظهر.

وكتب نادي بايونيرز عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالي اللاعب أحمد فتحي لاعب الفريق.

وقال سيد مرعي المشرف العام على الكرة بنادي بايونيرز في تصريحات صحافية إن اللاعب كان ينتظر أن ينتقل إلى بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، مؤكدًا بأن سبب وفاته أزمة قلبية قبل حفل زفافه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتعرضت خطيبة اللاعب الراحل لصدمة كبيرة بعد تلقيها خبر وفاة خطيبها والذي كان من المقرر أن يكون بجوارها بعد فترة قليلة ولكن لم يسعفهما القدر.

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