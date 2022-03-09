بينهم ثلاثي جديد.. تسعة محترفين قي قائمة مصر لمباراتي السنغال

المصدر: البيان

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمباراتي السنغال، بالجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغال في مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 25 مارس الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بالسنغال يوم 29 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة المحترفين تسعة لاعبين، أعلن عنهم كيروش بنفسه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهم، كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور، محمد النني لاعب أرسنال، محمد صلاح لاعب ليفربول، مصطفى فتحي لاعب التعاون، مصطفى محمد لاعب جلطة سراي، أحمد حسن "كوكا" لاعب كونيا سبور، أحمد ياسر ريان لاعب ألتاي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير.

الجدير بالذكر أن كيروش ضم في القائمة ثلاثة لاعبين لم يعتمد عليهم خلال الفترة الماضية، سواء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أو كأس العرب، وهم كريم حافظ، وكوكا، أحمد ياسر ريان.

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