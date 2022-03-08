رئيس نادي المريخ: لا مجال لتحويل مباراة الأهلي للسودان

المصدر: دبي-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم رئيس نادي المريخ السوداني حازم مصطفى، الجدل الدائر خلال الساعات الماضية حول مكان إقامة مباراة فريقه مع الأهلي المصري في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال افريقيا، حيث أكد اقامتها في استاد السلام بالقاهرة يوم 18 من الشهر الحالي.

جاء ذلك في اتصال وتصريح خاص لـ "البيان الرياضي" من مقر اقامته في دبي، وقال مصطفى أن المريخ أعطى كلمة للأهلي المصري منذ وقت طويل وأن ناديه يدرك جيداً دواعي موقفه بخوض مبارياته في القاهرة بعد الترحيب الكبير الذي وجده من الأشقاء المصريين وفي النادي الأهلي على وجه الخصوص.

وكشف مصطفى ان ناديه أرسل خطاباً للتأكيد صباح الثلاثاء للاتحاد الإفريقي يبلغه فيه خوض المباراة في استاد السلام، ولا مجال لتغيير مكان اقامتها في السودان، خلافاً لما فكر فيه بعض أعضاء مجلس الإدارة على رأسهم نائبه محمد سيد أحمد الذي عقد مؤتمراً صحافياً في الخرطوم نهار الثلاثاء، بهدف تحويل مكان المباراة إلى استاد الهلال بمدينة أم درمان السودانية.

وقال مصطفى أن خطاب التأكيد للاتحاد الافريقي أرسله مسؤول المكتب التنفيذي بتوجيهات منه وليس بتصرف شخصي منه، ورفض مصطفى أي محاولات لصناعة جدل حول هذا الأمر وقال بعبارة صريحة "المسألة محسومة والمباراة يوم 18 مارس في استاد السلام"، وتوقع تأهل فريقه مع الأهلي المصري للدور ربع النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز