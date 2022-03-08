مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك

المصدر: البيان

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أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عدم استمراره في منصبه كرئيس للنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه في انتخابات القلعة البيضاء التي أقيمت فبراير الماضي بعد منافسة مع أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك السابق، الذي كان مرشحاً أمام مرتضى منصور على مقعد الرئاسة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "المناخ المحيط بي لا يساعدني على الاستمرار، لن أستطيع، قضايا مرفوعة ضدي من محمود الخطيب وأحمد سليمان وممدوح عباس، ومسؤول في الدولة قال لي الخطيب خط أحمر".

وأكمل: "بعد لقاء الوداد والزمالك لن أذهب لمقر النادي، سأظل في بيتي مع أبنائي وأحفادي، أعتذر لجماهير الزمالك المحترمة وجمعيته العمومية لأنهم انتخبوني، لن أعمل بهذه الطريقة لا صحياً ولا نفسياً لدي الطاقة، في صباح كل يوم أذهب للمحكمة".

وأضاف: "جميع البلاغات المقدمة مني ضد محمود الخطيب وممدوح عباس تم حفظها، وما يحدث فاق كل الحدود، قولت للمسؤولين في الدولة لن استمر بهذه الطريقة، أتفرغ لنادي الزمالك أو للقضايا".

واختتم مرتضى منصور حديثه قائلاً: "آخر يوم ليا في نادي الزمالك هو الجمعة المقبل، وبداية من يوم السبت سأتفرغ لهذه القضايا".

ويواجه الزمالك نظيره الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.

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