المريخ يحسم الجدل حول ملعب مباراته ضد الأهلي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي المريخ السوداني، بشكل رسمي خوض مباراته أمام الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة، وعدم نقلها إلى السودان.

ووجه المريخ خطابا للاتحادين السوداني والأفريقي أعلن من خلاله رغبته في خوض اللقاء على ملعب السلام كما كان مقررا له بشكل طبيعي، موجها رجاء بإيقاف أي إجراء يعمل على تحويل المباراة من استاد السلام بالقاهرة إلى استاد الهلال السوداني مع التزام إدارة النادى بكافة الإجراءات والعلاقات الطبية بين دولتي السودان ومصر، وكذلك بين ناديي المريخ والأهلي.

وأوضح النادي السودانى أن المخاطبات الرسمية من المجلس تصدر باسم المدير العام للنادي مهند كمال محمد نور والمعتمد لدى كاف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز