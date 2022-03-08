هل يرحل السومة عن الأهلي؟.. صراع خليجي حول النجم السوري

المصدر: البيان

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أشارت بعض التقارير الصحفية إلى اقتراب رحيل عدد من النجوم المحترفين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنهاية الموسم الجاري، وعلى رأسهم نجم أهلي جدة عمر السومة، ليصبح مستقبل الدولي السوري حديث الشارع الرياضي.

ولعب عمر السومة مع الأهلي السعودي 21 مباراة بالموسم الحالي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وساهم في 10 أهداف، حيث سجل 8 أهداف وصنع هدفين.

وقالت تقارير إعلامية أن أحد الأندية الكويتية يترقب مستقبل السومة مع الأهلي، في ظل اقتراب رحيله عن الراقي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدة أن هناك أيضاً عدداً من الأندية الخليجية في الإمارات وقطر تعمل على التعاقد مع الهداف السوري الذي قدم مستويات فنية مميزة مع الأهلي منذ أن انضم إلى صفوف الأخير عام 2014.

وفي نفس الصدد أشارت وسائل إعلام قطرية إلى أن الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تدعيم خط هجوم الراقي بلاعب مميز بدلاً من عمر السومة الذي باتت أيامه معدودة داخل قلعة الكؤوس.

وشهدت نتائج الأهلي السعودي خلال الموسم الحالي تراجع ملحوظ، حيث يقبع الإمبراطور في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بخلاف توديعه لكأس خادم الحرمين الشريفين من الدور ربع النهائي.

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