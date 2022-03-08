بمقابل خيالي.. بي إن سبورتس تقترب من بث الدوري السعودي

المصدر: البيان

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أكدت بعض التقارير الصحفية أن شبكة "بي إن سبورتس" تقترب من الحصول على حقوق بث دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي" بداية من الموسم المقبل.

ووفقاً لمجلة "سوبر 1" القطرية، فإن مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" تعقد حالياً محادثات مكثفة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية، تمهيداً لإبرام صفقة ضخمة يتم بموجبها نقل مباريات الدوري السعودي عبر شاشتها في الموسم المقبل.

وقالت المجلة القطرية في تقريرها أن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على بعد خطوة من عقد شراكة محتملة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية، في صفقة قد تتجاوز قيمتها المليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أن شبكة القنوات القطرية أكدت لصندوق الاستثمارات العامة السعودي أن في حالة نجاح الصفقة، سيحظى الدوري السعودي للمحترفين بتغطية خاصة ومميزة عبر قنواتها.

الجدير بالذكر أن مباريات الدوري السعودي، يتم بثها بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودي، عبر شبكة قنوات SSC Sport.

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