في اليوم العالمي للمرأة.. "ماجي" محطة استثنائية في حياة محمد صلاح

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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ساهمت ماجي صادق زوجة النجم الكبير محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي في نجاحه بمشواره الاحترافي، حيث كان دورها له مفعول السحر في وصول صلاح لمستوى العالمية وقهر عقبات وصعوبات الحياة وهو ما اعترف به الدولي المصري في أكثر من لقاء تليفزيوني.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس لكل عام، نسلط الضوء على دور ماجي في حياة محمد صلاح، الذي تحدث عنها اللاعب في لقاء سابق، وقال إنها الأكثر تعرضاً للمعاناة معه، كاعتراف صريح من النجم الكبير بدور زوجته المؤثر في مشواره الاحترافي من خلال رفع الضغوط عنه وتحملها له في أصعب الأوقات.

- بداية المشوار

قصة حب بدأت في المدرسة، هكذا أكد محمد صلاح خلال تصريحاته مع الإعلامية إسعاد يونس في لقائه التليفزيوني الأخير، حيث قال أن ماجي كانت زميلته بنفس المدرسة ثم عاشا قصة حب خلال فترة الجامعة قبل أن يدخلا عش الزوجية منذ 9 سنوات تحديداً في عام 2013.





- فترات صعبة وانعزال

عاشت فترات صعبة، كان ذلك وصف محمد صلاح لحالة زوجته ماجي، وما مرت به خلال بداية مسيرته الاحترافية التي عانى فيها، كان منها على سبيل المثال عدم تحدثه اللغة الإنجليزية خلال فترة احترافه بنادي بازل السويسري وهو ما كان سيدفعه للعودة إلى مصر وعدم استكمال تجربته الاحترافية قبل أن يتراجع عن الفكرة بفضل دعم زوجته، واستمرت معاناه صلاح بعد انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، خاصة أنه لم يحصل على فرصة المشاركة في عدد كبير من المباريات، وهو ما أثر على حالته النفسية بشكل كبير ولكنه وجد ماجي دوماً مساندة له بطاقتها الإيجابية، وأشار صلاح إلى أنه يفضل الانعزال في بعض الأوقات بسبب سوء حالته المزاجية، ولكن زوجته تقابل هذه الأمور بصبر كبير، كل ذلك ساهم في تخطي الصعوبات رويداً رويداً إلى أن انتقل صلاح إلى إيطاليا من بوابة نادي فيورنتينا ليبدأ التألق الملفت في مسيرته الاحترافية، ويضع قدمه على أول سلم النجاح.

وأكد صلاح أنه عرض على زوجته ماجي أن تعمل وتجرب الحياة المهنية وهو الأمر الذي رفضته، مضيفاً أنها تفضل تواجدها باستمرار مع بناتها مكة وكيان، وقال صلاح أن ماجي تعاني من ضغوط مختلفة طوال الوقت بسبب روتين الحياة، مختتماً حديثه في هذه الجزئية قائلاً: "مش هقدر أديها حقها، أكتر واحدة بتعاني في ظل الظروف اللي بمر بها وهى تعتني بي وبالبنات وتقوم بدورها كأم وزوجة على أكمل وجه".

- أصالة الشخصية المصرية

"ست مصرية على طبيعتها لا تظهر كثيراً في وسائل الإعلام، ومؤخراً أصبحت تظهر بحكم المناسبات التي أشارك بها"، هذا ما قاله صلاح في حديثه عن زوجته ماجي، إذ أبرزت تصريحاته ملامح ماجي وأصالة شخصيتها المصرية.

- تتويج بمثابة تكريم

في نوفمبر من العام الماضي 2021 ظهرت ماجي بإطلالة جذابة وملفتة، واستلمت جائزة الكرة الذهبية التي توج بها صلاح كأفضل لاعب على مستوى العالم تحت سن الثمانية والعشرين، وهو المشهد المميز بالنسبة لماجي في مسيرة صلاح، الذي يعد بمثابة تكليلاً لمجهودها الكبير معه، وأكد صلاح أنه أقدم على هذا القرار دعماً وتقديراً لها وعرفان بالجميل.

وفي اليوم العالمي للمرأة.. أثبتت ماجي من خلال مساهمتها الإيجابية في حياة صلاح أن المرأة نصف المجتمع وتمثل عنصراً مميزاً لا غنى عنه، كما أنها قادرة على التحدي مهما تكاتفت عليها الظّروف، فهي مُعلمة التصميم والإصرار من خلال دروسها القيّمة، التي نراها مع مرور الوقت عبر صفحات التاريخ.





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