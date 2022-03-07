7 ملايين دولار شرط رحيل ديانغ عن الأهلي

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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بات المقابل المادي،السبب الوحيد لرحيل اللاعب المالي أليو ديانغ عن النادي الأهلي المصري، خصوصاً بعد أن شهدت مباريات الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا تألق اللاعب مع الفريق الأحمر، ما ترتب عليه تلقيه عروضاً للاحتراف في أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها أستون فيلا الإنجليزي وجالطة سراي التركي وفينورد الهولندي بجانب عروض أخرى من أندية فرنسية وإسبانية.

ولا يمانع مسؤولو الأهلي في رحيل ديانغ لأي ناد سواء في أوروبا أو الخليج، شريطة تقديم عرض رسمي بقيمة 7 ملايين دولار فيما أعلى، وعلى الرغم من أن اللاعب بات من العناصر الأساسية في الأهلي، إلا أن مسؤولي الأهلي رحبوا برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وصول عرض بمبلغ مالي كبير سواء 7 ملايين دولار أو أي مبلغ أعلى من ذلك، ويرى الأهلي أن تسويق ديانغ بهذا المبلغ الكبير سينعش خزينة النادي ويساعد على إبرام صفقات قوية.

ولفت تألق ديانغ الأنظار خصوصاً في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في فبراير الماضي، حتى وصفه النقاد بأنه من أفضل لاعبي خط الوسط في القارة الأفريقية، وقتها كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن أرسين فينغر مدرب أرسنال التاريخي سأله عن ديانغ، وأكد له أنه معجب بمستواه فهو لاعب جيد، يتواجد في فريق مثل الأهلي وفاز بعدة بطولات.

وقال فينغر إن ديانغ يمتلك خبرة كبيرة ويستطيع أن يشارك في جميع المراكز بخط الوسط، وبإمكانه اللعب في أندية كبرى في الدوري الإنجليزي، كما أنه عقب نهاية فعاليات مونديال الأندية طلب نغولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي الذي حصد اللقب، من موسيماني، مقابلة ديانغ.

عودة

في سياق آخر، تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عودة الطيور المهاجرة إلى نادي الزمالك، ممن رحلوا عن النادي للإعارة، خصوصاً مع فتح باب القيد أمام الفريق مرة أخرى، وذلك وفقاً لما أكده مرتضى منصور رئيس النادي، حيث أكد على أن هؤلاء اللاعبين حصلوا على مقدم عقودهم قبل انطلاق الموسم الجاري، وقال رئيس الزمالك، إن الحارس محمود عبد الرحيم «جنش» سيكون أول العائدين إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعدما سمحت له اللجنة التي كانت تدير النادي بالرحيل إلى فريق فيوتشر قبل انطلاق الموسم الجاري، وأوضح أن «جنش»، حصل على أموال بقيمة 5 ملايين جنيه ورحل بقرار من اللجنة السابقة.

وأكد منصور على عودة كل من اللاعب الدولي عمر كمال عبد الواحد، الذي تألق مع منتخب بلاده بشكل لافت، في منافسات بطولة الأمم الأفريقية الماضية، التي خسر منتخب مصر لقبها على يد المنتخب السنغالي في المباراة النهائية، وحصل عمر كمال على مقدم التعاقد ورحل على سبيل الإعارة إلى فريق فيوتشر، كذلك من المنتظر عودة الحارس محمد صبحي إلى صفوف الفريق الأبيض، وأكد منصور على أن ناديه سيقوم بالتعاقد مع صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وعن تجديد عقود نجوم الفريق، كشف مرتضى منصور عبر قناته على «يوتيوب» عن موافقة الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه على تجديد التعاقد مع الزمالك، ولفت إلى أن التفاوض من أجل توقيع العقود سيبدأ في أي وقت، وعن طارق حامد نجم وسط الفريق، والمغربي أشرف بنشرقي نجم الهجوم، أوضح رئيس الزمالك أنه لا توجد مشكلة في تجديد تعاقد طارق حامد، لأن النادي يحتاجه وهو يحتاج للنادي، بينما ينتظر بنشرقي حضور أخيه لبدء التفاوض.

وانتقل رئيس نادي الزمالك للحديث عن حقيقة وجود خلاف مع المدير الفني الجديد للفريق جوسوالدو فيريرا، قبل رحيله عن الفريق بعد تحقيق الثنائية في عام 2015 وأوضح أنه لا يوجد خلاف بينه وبين فيريرا، وقال رداً على من يقول إن المدرب كبير في السن وعمره 75 عاماً، «هل أنا تعاقدت معه من أجل أن يتزوج؟.»

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