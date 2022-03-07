بسبب السلوك غير الرياضي.. الاتحاد يفقد حمدالله أمام الهلال

المصدر: البيان

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي اتحاد جدة.

جاء قرار لجنة الانضباط بعد التقرير الذي قدمه حكم مباراة العميد وضمك، الذي تضمن ارتكاب حمدالله لسلوك غير رياضي تجاه لاعب الفريق المنافس.

وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق أنه تم ثبوت المخالفة على اللاعب بارتكابه سلوك غير رياضي تجاه لاعب الخصم، وعلى هذا الأساس قررت اللجنة إيقاف حمدالله لمدة مباراة واحدة، مع عدم قبول الاستئناف على القرار، وتغريمه 10 آلاف ريال.

وتأكد غياب حمدالله عن مواجهة الاتحاد المقبلة أمام الهلال، في اللقاء المؤجل من الجولة 12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، فيما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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