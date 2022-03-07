الشناوي يثير غضب جماهير الأهلي بسبب الراقصة "لورديانا"

المصدر: البيان

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ظهرت الراقصة البرازيلية المعروفة "لورديانا" رفقة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بإحدى المناطق العامة بالقاهرة.

ونشرت لورديانا صورة تجمعها بالشناوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الذي يحتوي على أكثر من 2 مليون متابع، وذلك عبر خاصية "ستوري".

جاءت صورة لورديانا مع الشناوي وتوسطهما أحد الأشخاص، لتثير غضب جماهير الأهلي المصري بسبب ظهور حارسها الدولي مع الراقصة البرازيلية بالتزامن مع تزايد حدة الانتقادات الموجهة ضده بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، على نحو لم تعتاده الجماهير من حامي العرين الذي كان دائماً العنصر الأهم في التشكيل بفضل تصدياته المميزة.

وتثبت لغة الأرقام تراجع مستوى الشناوي، حيث تشير إحصائيات الحارس الدولي إلى استقباله 12 هدفاً خلال 10 مباريات لعبها مع الأهلي هذا الموسم، بواقع هدف في كأس السوبر الإفريقي، و8 أهداف في بطولة الدوري العام، و3 أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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