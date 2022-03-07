بدون الكمامة.. تحديث بروتوكول دخول الجماهير للملاعب السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن التحديثات الخاصة ببروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية.

وجاءت تحديثات وزارة الرياضة بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء الإلزام بارتداء الكمامة، وعدم إلزامية التباعد الجسدي.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم إلزام الجماهير بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة مثل المدرجات كما أنه تقرر إلغاء التباعد بين الجاهير.

وشددت الوزارة على أنه في الوقت نفسه يتوجب ارتداؤها في الأماكن المغلقة داخل المنشآت الرياضية، مثل المنصات والقاعات المغلقة.

وفي نهاية بيانها الرسمي أكدت وزارة الرياضة السعودية على ضرورة إثبات الجماهير لحالة التحصين من خلال تطبيق "توكلنا"، قبل دخول المباراة.

📄| تحديث بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية 🏟: pic.twitter.com/tpQ6UgYEGq — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 7, 2022

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