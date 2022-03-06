التشيكي لافيكا يتولى رسمياًَ قيادة الأزرق الكويتي

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

يباشر التشيكي لافيكا مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم مهام عمله رسمياً، بعدما وقع عقد الاتفاق مع الاتحاد الكويتي والممتد لمدة أربعة أشهر فقط يتولى خلالها القيادة الفنية للأزرق خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 بالصين، لافيكا ومساعده لم يضيعا الوقت منذ لحظة ووصولهما للكويت وقاما بمتابعة منافسات الجولة الـ 12 للدوري الممتاز للتعرف على مستوى اللاعبين لاختيار القائمة التي ستخوض مواجهتي مالطا ولاتفيا ضمن المعسكر التدريبي الذي سيقام في مالطا خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الجاري.

ومن المقرر، أن يستعرض اليوم الجهاز الفني والإداري وضع الخطوط الرئيسية لتجهيز شكل وقوام الأزرق خلال الفترة المقبلة خلال الاجتماع الذي سيعقد مع اللجنة الفنية بعدما تابع المباريات الخمس للدوري الممتاز، وأبدى انزعاجه من ارتفاع المستوى التهديفي خلال المباريات التي تابعها وأسفرت عن 21 هدفاً وهو ما يقابله ضعف دفاعي لمجموعة العناصر الدفاعية الرئيسية، وهذا الأمر يمثل له القلق ويحاول خلال الفترة المقبلة رفع المستوى الفني والبدني للمدافعين للحد من تهديدات المرمى.

تجهيز

من جانبه، أكد لافيكا على أن الأيام القادمة يتطلع من خلالها إلى وضع الطريقة والآلية الأفضل التي تتناسب مع اللاعب الكويتي لأن هدفه الرئيسي هو تحضير وتجهيز منتخب قادر على المنافسة والتأهل لنهائيات أمم آسيا وتحقيق الأهداف.

وعن وجود مدرب وطني في الجهاز الفني أشار إلى أنه لا يمانع من تواجد مدرب وطني في الجهاز الفني للمنتخب، لأنه يحترم المدربين المحليين وجاهز في الوقت نفسه للمناقشة وبحث سبل التعاون، وقال: أعلم أن هناك عقوداً تدريبية متطورة وسيكون بيننا التعاون والتناغم والعمل الجاد والاحترام المتبادل ليكون أساس بناء طرق النجاح.

وأضاف: نمتلك رؤية كبيرة وهو ما دفعنا للموافقة على التعاقد لمدة 4 أشهر حالياً، وهناك وعود من قبل المسؤولين بالتجديد وتمديد التعاقد في حال تحقيق النجاح، ورغم وجود عروض تدريبية تلقيتها مؤخراً، سواء في التشيك أو أوروبا، لكن تركيزي الآن منصب على تجهيز منتخب الكويت وظهوره بأفضل صورة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز