بيراميدز يضع الأهلي في مأزق قبل مواجهة صن داونز

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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طالب مسؤولو النادي الأهلي المصري من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة، مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في فترة الاستعداد بين أندية الدوري المصري، خصوصاً وأن لاعبي الفريق الأحمر يعانون من حالة إرهاق بسبب خوض مباراة كل ثلاثة أيام، وذلك منذ مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى مسؤولو الأهلي، إلى تأجيل مباراة الفريق الأحمر ضد بيراميدز، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وأجرى محمود الخطيب رئيس الأهلي، اتصالاً هاتفياً مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، طلب خلاله تأجيل مباراة بيراميدز، وذلك بسبب ارتباط الأهلي بخوض مواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا، السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا، أي سيكون أمام الفريق ثلاثة أيام فقط للسفر إلى جنوب أفريقيا.

وأكد مسؤولو الأهلي أن الفريق تعرض لإرهاق غير عادي ويخوض مباراة كل ثلاثة أيام منذ العودة من كأس العالم للأندية، وكأنه يدفع ضريبة حصد لقب دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في المونديال، وينتظر من رابطة الأندية المحترفة تقدير ما قدمه من تضحيات سواء خوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية دون لاعبيه الدوليين أو ضغط المباريات.

تكافؤ

وطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، بتدارك أخطاء الحكام في الفترة الماضية، وكذلك مراجعة مبدأ تكافؤ الفرص بين أندية الدوري، كما استعرض الخطيب مع رئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة الأندية، عدم المساواة في فترة الاستعداد التي تحصل عليها الفرق بين المباريات، مطالباً مراجعة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وأصدر النادي الأهلي بياناً عبر موقعه الرسمي قال فيه: «حرصاً على نجاح بطولة الدوري وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة، قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي بالاتصال بكل من جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واستعرض معهما الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات في الأسابيع الماضية وأثرت في النتائج بشكل مباشر، كما استعرض أيضاً عدم المساواة في فترة الاستعداد التي تحصل عليها الفرق بين المباريات، وطالب رئيس الأهلي بضرورة تدارك هذه الأخطاء، ومراجعة كل ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية».

تأجيل

واعترض مسؤولو الزمالك، على طلب الأهلي، بتأجيل مباراته القادمة أمام بيراميدز، فيما أكد مسؤولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه لا توجد نية لتأجيل المباراة، لذا وضع الأهلي سيناريوهات بديلة بخصوص سفر فريق كرة القدم إلى جنوب أفريقيا.

وجاء أول هذه السيناريوهات، في حال عدم الموافقة على تأجيل لقاء بيراميدز، ستسافر بعثة الفريق الأحمر إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة، وتكليف الدكتور محمد شوقي عضو المجلس برئاسة البعثة، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالسفر سواء التأشيرات أو حجز فندق الإقامة، وفي حال تأجيل مباراة بيراميدز سيمنح المدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة إضافية ليوم آخر، على أن يعودوا للتدريبات صباح الثلاثاء، ثم يعلن القائمة ويغادر بعد ظهر ذلك اليوم إلى جنوب أفريقيا، أما في حال عدم تأجيل لقاء بيراميدز، ستغادر بعثة الفريق عقب مباراة بيراميدز مباشرة.

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